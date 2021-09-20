Эта неделя будет сложной для Тельцов и Раков.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Ваша дыхательная система под угрозой. Не будет лишним сделать УЗИ легких. Очень важно придерживаться профилактики легочных заболеваний: одеваться по погоде, не пить холодных напитков и отказаться от курения.

Телец

Для хорошего самочувствия Тельцам очень важно расслабиться. Перенапряжение может привести к реальным проблемам со здоровьем. Проводите больше времени на природе, сходите в сауну или спа, а также обязательно высыпайтесь.

Близнецы

Шанс отравления или кишечных заболеваний на этой неделе значительно повышен. Близнецам нужно обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, не есть ничего экзотического и придерживаться сроков хранения.

Рак

Читайте такжеНервы как струны: названы самые депрессивные знаки ЗодиакаСамым уязвимым органом Раков на этой неделе будут глаза. Вам нужно беречь зрение: меньше сидеть за монитором и не читать в темноте. При обнаружении таких симптомов, как покраснение и головная боль за глазом, обязательно обращайтесь к врачу.

Лев

В первую половину недели не следует слишком тепло одеваться. Из-за этого вы можете вспотеть и риск простуды увеличится. Не бойтесь проветривать комнату – вам нужен свежий воздух. В четверг и пятницу нужно беречь спину и позвоночник, заниматься гимнастикой.

Дева

Здоровье Дев на этой неделе приятно порадует. Даже если вы заболеете – недуг быстро пройдет. Рекомендуется заняться спортом или любимым хобби. У вас будет достаточно энергии на долгий поход или длительные физические нагрузки.

Весы

Весам необходимо чуть-чуть увеличить физическую нагрузку. Не нужно тренироваться до изнеможения. Просто уделите физкультуре больше времени, чем обычно. К примеру, можно пройтись пешком вместо поездки на машине. С увеличением физической нагрузки улучшится и ваше самочувствие.

Скорпион

Читайте такжеПолнолуние в сентябре 2021: дата, астропрогноз для знаков ЗодиакаНа этой неделе у Скорпионов не будет серьезных проблем со здоровьем. Разрешается побаловать себя вкусной едой или необычным видом досуга. В среду и четверг носите удобную обувь и не поднимайте тяжелых вещей – повышен риск вывиха или ушиба.

Стрелец

Ваше здоровье будет отменным, а энергия будет бить ключом. Астрологи рекомендуют воспользоваться таким приливом сил, чтобы увеличить физические нагрузки или решить насущные проблемы.

Козерог

На этой неделе Козерогам строго запрещено употреблять алкоголь. Даже самые маленькие дозы будут серьезным ударом для организма. Склонным к полноте Козерогам нужно следить за питанием, иначе рискуете набрать парочку лишних килограмм.

Водолей

Начало недели будет непростым: возможны частые головные боли, нервозность и бессоница. К концу недели самочувствие значительно улучшится, а на выходных вы будете в идеальной форме. Рекомендуется есть больше мяса и орехов.

Рыбы

Серьезных проблем со здоровьем у Рыб не предвидится, но неделя не будет простой. Вам будут досаждать мелкие неприятности, ушибы, несильные боли, пустяковые травмы. Все это может испортить вам настроение. В конце недели возможны боли в сердце.

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Автор: Екатерина Пулатова