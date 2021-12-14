В этом месяце Водолеям следует быть осторожными и помнить, что ваше будущее - результат действий в прошлом.

Первый месяц зимы принесет воздушным знакам массу неожиданных ситуаций. Сложные обстоятельства, предновогодняя суета и весьма неординарные персоны - вот, с чем предстоит столкнуться. Главное в этом всем - сохранять спокойствие и беречь энергию.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Первые две недели месяца чреваты травмами не только на работе, но и дома. Все из-за вашего желания тащить груз ответственности на своих плечах. Попробуйте отдать бразды правления кому-то другому и увидите, как жить сразу станет проще.

Начиная с 13 числа, вы будете чувствовать себя легко и весело, а с 20 декабря взаимоотношения с коллегами значительно улучшатся. Руководство заметит ваши стремления и под Новый год обрадует премией. Как бы вы ни работали, отдых не помешает - звезды считают, что лучше всего устроить его 25 или 26 числа.

В последнюю неделю месяца не стоит отправляться в командировки или длительные поездки - они будут неудачными. В это время на вас будет влиять Уран, поэтому остановитесь и не совершайте резких движений. Возможно, вам предложат вложиться финансово - сто раз подумайте прежде, чем сделать это.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Первая декада декабря сулит встречу с интересным человеком противоположного пола. Астрологи намекают, что, скорее всего, это будет представитель водного знака. Возможен роман, но он не приведет ни к чему серьезному. Не расстраивайтесь не возлагайте больших надежд - время все расставит по местам.

Читайте такжеПолнолуние 19 декабря 2021: поверья и запреты, ритуалы на любовь и деньгиТе, кто находятся в постоянных отношениях, станут более замкнутыми и необщительными. Прятаться от любимого человека не надо, но побыть наедине с собой - это нормально. Если хотите выяснить какие-либо моменты в паре, лучше сделать это 15 декабря.

Семейные Водолеи должны больше времени проводить с родными. Ориентированность на заботу и участие укрепит семейные узы и обеспечит вам родовую защиту. Помните, что стабильность и уют - то, за что нужно держаться.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

С 1 по 10 число лучше избегать активных физических нагрузок и быть осторожными с колюще-режущими предметами. Звезды говорят, что не лишним окажется запись к массажисту или остеопату - это необходимо, чтобы избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Лунные узлы будут влиять на Водолеев с 12 по 23 декабря, что поможет абстрагироваться от насущных проблем. Постарайтесь больше времени уделять себе, высыпаться и отдыхать. Занимайтесь дыхательной гимнастикой, медитируйте или хотя бы чаще выходите на свежий воздух.

В последнюю неделю месяца представители знака могут начать реагировать на изменения погоды. Именно поэтому уезжать куда-то нельзя - акклиматизация будет проходить тяжело. Если состояние здоровья ухудшится, пейте таблетки и обращайтесь к врачу, но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

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Автор: Кристина Кащавцева