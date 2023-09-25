В середине осени у Весов будет много и разного - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Осенью жизнь Весов стала более замедленной и уединенной. В октябре у вас будет меньше активности, но зато появится время на подумать, а благодаря рассудительности вы будете делать меньше ошибок. Все важные решения принимайте в первой декаде месяца, так как во второй ждет застой во всем. Звезды пророчат также некоторые волнения и борьбу с конкурентами за место под солнцем. Прежде, чем действовать, хорошо все обдумайте и прислушайтесь к голосу интуиции. Подробнее расскажет гороскоп для Весов на месяц.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

С деньгами все стабильно у Весов в октябре. Если у вас есть свое дело или вы участвуете в каком-то бизнесе, то можете получить значительную прибыль, говорят звезды. Друзья или партнеры окажут финансовую помощь, если будет нужно.

В карьере каких-либо сдвигов не будет - Меркурий в ретрограде тормозит все до середины месяца. Но уже во второй половине у вас будет шанс повысить квалификацию или освоить творческую профессию, о которой вы мечтали. Быстрых успехов гороскоп для Весов не обещает, но благосостояние будет расти.

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Гороскоп любви на октябрь 2023

Покровитель Весов в октябре - сама планета любви Венера, поэтому вы будете однозначно счастливы, а некоторые представители знака Зодиака - впервые за долгий промежуток времени.

Конечно, не все может быть гладко: ваш партнер может начать высказывать претензии, а там - и до ссор недалеко. Ситуацию спасет ваше позитивное мышление и благоразумие. Женщинам-Весам звезды не советуют переть буром и настаивать на своем - так вы лишь оттолкнете партнера, мужчинам захочется поменять характер жены - этого тоже делать не стоит.

Холостым Весам гороскоп на октябрь 2023 советует быть начеку, чтобы не пропустить судьбоносную встречу. Не обращайте внимание на внешнее безразличие - оно может быть напускным. А для тех, кто захочет освободиться от отношений - сейчас самое время.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Со здоровьем у Весов в октябре не будет хлопот. У вас будет предостаточно энергии и на работу, и на личную жизнь. Но звезды советуют все-таки более бережно относиться к себе: избегать переутомлений и следить за рационом. В этом вам поможет правильно организованный распорядок дня.

Также у некоторых Весов в этом месяце есть риск пищевого отравления или аллергии - будьте более разборчивы в пище.

Женщинам-Весам не рекомендованы косметические процедуры - перенесите их на позже, а мужчинам следует избегать стресса и перенапряжения - они могут серьезно вас подкосить. Занимайтесь профилактикой болезней и больше гуляйте на свежем воздухе - главный совет месяца.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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