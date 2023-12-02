Что принесет Весам декабрь - советы астрологов в гороскопе на месяц.

Вселенная обещает Весам неплохой подарок в канун Нового года. Вы будете на высоте как на работе, так и в личной жизни, и есть все шансы встретить праздники в отличном настроении. Что именно ждет вас, расскажет гороскоп для весов на месяц.

Гороскоп карьеры на декабрь 2023

Уроженцев солнечного знака Весов в этом месяце ждет успех - вы будете процветать. На работе намечается волнительный период. Ваш творческий подход к делу позволит вам опередить коллег, ваша работа будет оценена по заслугам, а вы завоюете высокий авторитет.

У тех, кто ведет собственное дело, бизнес также будет расти. Зарубежные поездки обещают стать прибыльными, а ваши доходы увеличатся в разы.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

Вы будете наслаждаться замечательным месяцем со своим партнером. Намечается хороший совместный отдых и много развлечений.

Семейные Весы будут много времени проводить вместе с семьей, что укрепит ваши отношения с близкими.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Согласно лунному гороскопу, самочувствие у Весов будет отличным, а сами они будут иметь много энтузиазма и энергии. Есть лишь вероятность аллергий и других проблем с кожей - будьте осмотрительны и не отказывайтесь от медицинской помощи.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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