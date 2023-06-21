Энергия Луны удивительным образом отражается на нашей жизни. В зависимости от ее фазы и того, в каком знаке Зодиака находится спутник Земли можно определить, насколько благоприятными или неблагоприятными будут лунные сутки. Сориентироваться в этом поможет лунный календарь на июль 2023.
- Фазы Луны в июле 2023
- Лунный календарь на июль 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни
- Благоприятные дни в июле 2023 - лунный календарь по сферам
Фазы Луны в июле 2023
Второй месяц лета начнется с полной луны, причем в этом месяце нас ожидает суперлуние, во время которого следует быть особо осторожными. Ничего нового лучше не начинать, пока не взойдет молодая Луна - это произойдёт во второй половине месяца.
Фазы Луны в июле 2023 будут меняться так:
- Луна растет - с 30 июня по 3 июля и с 18 по 31 июля.
- Полнолуние (суперлуние) - 3 июля 2023 в 14:39 по киевскому времени.
- Луна убывает - с 4 по 16 июля.
- Новолуние - 17 июля в 21:32 по киевскому времени.
Суперлуние - 3 июля 2023.
Солнечного и лунного затмений в июле не будет.
Лунный календарь на июль 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни
Благоприятные дни в июле: 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31.
Неблагоприятные дни в июле: 3, 10, 14, 17.
Все остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в июле 2023 - лунный календарь по сферам
Для свадьбы и венчания в июле благоприятные дни: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31.
Отправляйтесь в поездки: 1, 2, 13, 14, 15, 18, 19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.
Смена работы: 1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Для лечения зубов: 4, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31.
Для зачатия: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Для новых начинаний: 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
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