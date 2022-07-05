Что сегодня за день для Водолея и неужели так пройдет весь месяц - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике говорят, что второй месяц лета для представителей воздушного знака будет весьма тяжелым - далеко не все задуманные события сложатся так, как вы запланировали. Придется много работать, знакомиться и нести ответственность, чтобы жить лучше.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Козерога на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Астрологи советуют внимательно относиться к коллективу, в котором работаете. Велики риски козней со стороны недоброжелателей и завистников. Также настоятельно не рекомендуется строить деловые взаимоотношения с друзьями - можете поссориться. О карьерном росте сейчас говорить не приходится - постарайтесь сохранить то, что у вас есть.

Водолеи, у которых нет работы или стабильной финансовой ситуации, должны еще больше трудиться - не стоит рассчитывать на помощь со стороны, верьте только в свои силы. Если вам хочется найти подработку или дополнительный доход - следите за тем, чтобы вас не обманули.

Гороскоп любви на июль 2022

Июль - не самое лучшее время для романтических взаимоотношений. Большую часть месяца вы будете находиться "в себе" и отвергать любые проявления от второй половинки. Совет от звезд - постарайтесь разобраться в своих чувствах, контролировать эмоции и не отталкивать тех, кто вас любит. К концу месяца ситуация наладится, а пока постарайтесь сосредоточиться на работе, чтобы близкие не попали под "горячую руку".

Также велика вероятность, что именно во втором месяце лета Водолеи поддадутся случайным интрижкам и романам. Будьте осторожны - это решение может разрушить ваши отношения. Астрологи считают, что сейчас - самое время для выбора, так что, подумайте о том, чего вам действительно хочется, и сделайте выбор. В целом, месяц не особенно благоприятен для работы над отношениями, лучше уделить это время друзьям и работе.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Большое количество стресса станет причиной развития хронических заболеваний. Вам показаны солнечные ванны, прогулки и медитации - это поможет наладить эмоциональное состояние. Старайтесь не общаться с негативными людьми и окружайте себя, по возможности, только приятными событиями.

В июле может пострадать ЖКТ, поэтому внимательно следите за тем, что вы едите, и не экспериментируйте с пищей. Несмотря на жару, в конце месяца есть риски подхватить вирусное заболевание, поэтому регулярно укрепляйте иммунитет и употребляйте в пищу больше свежих ягод.

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