Узнайте, что ждет именно вас в этот день.

Астрологи рассказали, каким будет 9 октября для представителей всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам 9 октября нужно будет куда-то ехать. Возможно, это будет поездка по магазинам или решение выехать куда-то за город на небольшой пикник.

Телец

Тельцам следует быть осторожными. Они могут в этот день пораниться или получить какую-то травму.

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Близнецы

Близнецы проведут день в компании друзей. Это может быть как прогулка, так и какое-то барбекю за городом.

Рак

Ракам стоит проявить осторожность. В этот день лучше ничего не заказывать через интернет, или рискуете стать жертвой мошенников.

Лев

Львы смогут отдохнуть. Они поедут куда-то в санаторий, в СПА или просто останутся дома, примут ванну. В общем, день будет очень спокойным и приятным.

Дева

Девам придется проявить свою смекалку, чтобы выйти из сложившейся спорной ситуации.

Весы

Вас ждёт шопинг. Это могут быть как запланированные траты, так и спонтанное решение обновить гардероб.

Скорпион

Скорпионам готовят сюрприз. Это может быть как маленький безобидный приятный презент, так и даже предложение руки или сердца. Но не проявляйте излишнего любопытства. Все должно состояться так, как задумывалось изначально.

Стрелец

Стрельцам стоит подготовиться к приему гостей. Возможно, к вам приедут родители или друзья, которых вы давно не видели. Так что не забудьте подготовится.

Козерог

Козерогам астрологи сулят удачу 9 октября. Любое дело, за которое вы возьмётесь, будет успешным и принесёт свои щедрые плоды.

Водолей

А вот к Водолеям судьба сегодня будет не очень благосклонна. Их могут преследовать неудачи. В первой половине дня все будет в прямом смысле валиться с рук.

Рыбы

Рыбам звёзды советуют провести этот день с семьей. Уделите время своей второй половинке, иначе она может обидеться на вас.

Напомним, экстрасенс Гордеев предсказал массовые атаки на крупные города Украины в ответ на Крымский мост.

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