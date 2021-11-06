7 ноября 2021 – четвертые лунные сутки, когда под запретом поспешные решения и чрезмерная активность. Лучше отдохнуть и набраться сил для дальнейшей работы.

Гороскоп на 7 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует притормозить и хорошенько подумать, прежде чем принимать окончательные решения. Сейчас не время для активных решительных действий – лучше отоспаться, поразмышлять наедине и спокойно отдохнуть.

Четвертый лунный день и Луна в знаке Стрелец заряжают оптимизмом – но в то же время сейчас легко переоценить свои силы. В эти лунные сутки полезно заниматься творчеством – а вот повышенные физические нагрузки лучше отложить.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Овен

Лучше всего посвятить день отдыху – наедине или в кругу близких друзей, тут каждый сам должен решать.

И именно на советы друзей стоит ориентироваться при принятии важных решений.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Телец

Сегодня высок шанс получить приятный сюрприз от Вселенной. Это день удачи, в том числе и финансовой.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Близнецы

Представителей знака ждет приятная неожиданность: можно встретить важного человека или узнать что-то крайне полезное.

А вот отправляться в дальнюю поездку сейчас – не лучшая идея. Лучше заняться домашними делами.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Рак

День подходит для решения семейных и любовных вопросов. Вероятно появление ухажера, отношения с которым могут перерасти во что-то очень важное и серьезное.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Лев

Отличный день для свиданий, семейного досуга и всего, что связано с личной жизнью. А вот во всем, что касается денег, нужно быть предельно придирчивым и осторожным.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Дева

На личном фронте вероятны грозы. И чем больше представители знака будут прилагать усилий, чтобы сгладить углы – тем быстрее ситуация выйдет из-под контроля. Лучше расслабиться – и просто перетерпеть этот период.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Весы

Сегодня стоит уделять больше внимания своей второй половинке: с этой стороны возможны ревность и обиды. Так что лучше упредить удар – и начать день с романтического жеста и проявления ласки. Побалуйте своего партнера – и вас порадуют в ответ.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Скорпион

Лучший отдых сегодня – выбраться на природу. Небольшое путешествие поможет обновиться и зарядит энергией.

Если выбраться на природу возможности нет – то стоит заняться домашними делами. Наведение порядка поможет заодно упорядочить мысли в голове.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Стрелец

Сегодня самое время собраться с силами и сказать решительное "нет!" тем проектам или отношениям, которые стали в тягость. Иначе следующего шанса освободиться от ярма ждать придется еще очень долго.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Козерог

Сегодня представители знака пользуются успехом у противоположного пола. Это может выражаться в том числе и материально: возможны приятные подарки от поклонников.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Водолей

День отлично подходит для очищения – в первую очередь духовного. Не стоит копить обиды и отказывать в просьбах. Наоборот, именно щедрость и альтруизм помогут заработать себе полезную репутацию и заручиться поддержкой нужных людей.

Гороскоп на 7 ноября 2021: Рыбы

Первую половину дня лучше провести тихо и спокойно, в семейном уютном кругу. А вот во второй половине дня стоит выделить время для творчества и просто для себя (например, налить себе ванну с пеной или почитать книгу, которую давно хотели).

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Автор: Диана Беловодская