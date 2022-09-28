Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 29 сентября 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.

Овен

Завтра вам категорически не рекомендуется ссориться с начальством, иначе вы рискуете потерять работу.

Телец

В этот день может вскрыться все то, что вы давно скрывали от окружающих. Есть вероятность, что ваша репутация будет подмочена.

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Близнецы

День будет благоприятным для обустройства дома. Чтобы сделать жилье более уютным, расставьте по периметру ароматные свечи.

Рак

День сложиться удачно только для тех Раков, которые творчески подойдут к решению сложных задач. Остальные могут расстеряться и даже впасть в депрессию.

Лев

Откройте свое сердце для всего нового. Так вы сможете не только получить хорошие эмоции, но и заново научиться доверять людям.

Дева

Вашему успеху будет способствовать покровительство влиятельных друзей. Попросите у них помощи, если она вам действительно необходима.

Весы

В этот день вам нужно заложить фундамент для будущих успехов. Прислушивайтесь к советам близких людей.

Скорпион

Четверг станет для вас очень удачным днем во всех планах. И в личной жизни, и на работе вас ждет невероятный успех.

Стрелец

Завтра семейные Стрельцы уже могут решиться на пополнение, а вот одиноким предоставится шанс встретить свою судьбу.

Козерог

В этот день вы можете обрести новые знакомства, которые помогут вам в профессиональной сфере. Высока вероятность того, что вы можете сорвать крупный куш.

Водолей

Завтра вам нельзя злоупотреблять алкоголем, так как уже с самого утра у вас будет испорчено настроение. А спиртное только усугубит ваше состояние.

Рыбы

Удачный день для мелких покупок. На работе все будет идти отлично, особенно в финансовом плане.

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