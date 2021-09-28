День будет благоприятным для реализации планов.

Астрологи составили гороскоп на 29 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Пришло время заняться делами, которые вы давно откладывали.

Телец

Поглощайте как можно больше информации. В будущем она вам пригодится.

Близнецы

Вам повезет в рабочих вопросах. Уделите им максимально много времени.

Рак

Звезды рекомендуют вам отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа.

Лев

Вы с легкостью сможете решить все свои вопросы.

Дева

Обратите внимание на свое финансовое положение, и помните, что копейка рубль бережет.

Весы

Судьба будет к вам как никогда благосклонна и подарит вам новые возможности.

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Скорпион

Приготовьтесь к тому, что судьба может преподнести вам какой-то жизненный урок.

Стрелец

Постарайтесь не провоцировать конфликты с окружающими.

Козерог

Астрологи уверены, что у вас достаточно мотивации для рывка в любой сфере вашей жизнедеятельности.

Водолей

Вы сможете организовать что-то очень приятное и для себя, и для своих близких.

Рыбы

У вас могут завязаться новые знакомства.

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Автор: Диана Могилевич