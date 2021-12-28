Некоторым знакам Зодиака рекомендуется включить логику и не полагаться только на интуицию.

Астрологи составили гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. В этот день рекомендуется включать нестандартное мышление и искать решение задач обходными путями.

Овен

Звезды настоятельно рекомендуют вам подвести итоги года. Выпишите на лист бумаги все, что вы сделали в 2021 году, а что - нет. Это поможет вам не допустить ошибок в следующем году.

Телец

Вам ни в коем случае нельзя торопиться, иначе вы рискуете совершить главную ошибку в своей жизни.

Близнецы

Если вам понадобиться чья-то помощь, то не стесняйтесь ее попросить. Это не делает вас слабее в глазах окружающих.

Рак

Пришло время подумать о будущем и составить план действий. Хорошо обдумайте каждый свой шаг.

Лев

Завтра Льву категорически не рекомендуется смешивать работу и личные отношения. Вы рискуете сделать только хуже.

Дева

Дева может столкнуться с непониманием и критикой со стороны окружающих.

Вам стоит быть более собранными и подключать во многих вопросах свою логику. Интуиция завтра вам не друг.

Скорпион

Завтра вас должны интересовать только факты. Никаких домыслов и фантазий!

Стрелец

Вам удастся проявить свои лидерские качества. Незамеченными вы завтра точно не останетесь.

Козерог

Вы можете завести полезные знакомства, которые очень пригодятся вам в будущем.

Водолей

Если вы давно хотели заняться новым проектом, то не стоит откладывать его и на потом. Начинайте уже сейчас.

Рыбы

Кто владеет информацией - владеет миром. Завтра вы узнаете что-то такое, что очень вам поможет.

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