День окажется спокойным для большинства знаков Зодиака.

Астрологи подготовили гороскоп на 28 мая для каждого знака Зодиака. Узнавайте, какие возможности вы получите в этот день, и какие неудачи будут на пути.

Овен

В начале дня настроение будет отличным, но на всем Овнам нам это пойдет на пользу. Некоторые представители знака рискуют недооценить ряд факторов, принять неправильные решения или дать опрометчивые обещания. Держите себя в руках и не спешите соглашаться на все предложения.

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Телец

День будет благоприятным для общения с коллегами и деловыми партнерами. Хорошо пройдут дискуссии, даже в сложных ситуациях удастся найти решение, которое порадует всех. А вот пустых разговоров лучше избегать. Они могут отвлечь вас от дел, помешать вовремя завершить начатое.

Близнецы

Утро окажется насыщенным. Неожиданно появится масса дел, каждое из которых потребует внимания. Важно не растеряться и не поддаться эмоциям. Прислушивайтесь к интуиции. Она сегодня будет особенно острой и вовремя подскажет, как действовать.

Рак

Действуйте решительно. В этот день у вас будет шанс проявить лидерские качества и укрепить авторитет и глазах коллег. Смело предлагайте оригинальные идеи, отстаивайте свою позицию и не стесняйтесь спорить даже с теми, кто опытнее вас. Руководство вас поддержит.

Лев

Не тратьте время на ерунду и не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Если вы сразу сосредоточитесь на главном, то наверняка добьетесь успеха. Ладить с деловыми партнерами и коллегами сегодня будет особенно легко, некоторые Львы найдут новых союзников. Новые возможности откроются перед представителями знака, которые стремятся к карьерному росту.

Дева

Не принимайте поспешных решений и не доверяйте первому впечатлению. Если вы будете осторожны, то день пройдет очень хорошо. Важна осторожность в работе. Старайтесь проверять любую информацию, поступившую от коллег, обращать внимание на мелкие детали. Вероятность ошибок из-за невнимательности немного выше обычной.

Весы

Утром окажется не просто сосредоточиться на действительно важных вещах. Многие Весы будут склонны придавать слишком большое значение мелочам, переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Важно оценить ситуацию объективно. Как только вы это сделаете, станет понятным, что серьезных поводов для огорчения нет.

Скорпион

Вести важные разговоры сегодня вряд ли стоит. Вы будете более раздражительны, чем обычно, и даже с давними знакомыми окажется трудно найти общий язык. Зато с делами, которые не требуют участие других людей, удастся справиться быстро и серьезных усилий здесь вам не потребуется. Можно решить организационные вопросы, навести порядок в делах, завершить начатое ранее.

Стрелец

Утром будет сложно сосредоточиться на работе. Не исключено, что вашего внимания потребуют домашние дела и поручить их кому-то другому не удастся. Переживать не стоит. Вы быстро со всем справитесь и сможете перейти к решению более интересных и важных задач. Середина дня окажется благоприятной для делового общения. Вы найдете подход даже к тем, чье мнение очень отличается от вашего.

Козерог

Проблемы не исключены, но справляться с ними в одиночку вам не придется. Руководство поддержит, влиятельные люди вовремя придут на помощь, старые знакомые дадут отличные советы. Благодаря настойчивости и умению правильно расставлять приоритеты, вы добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали.

Водолей

Удачный день для того, чтобы взяться за что-то новое, проявить инициативу в делах. Ваше серьезное отношение к работе не останется незамеченным. У некоторых Водолеев появится шанс подняться по карьерной лестнице. Но не будьте слишком самоуверенны, обдумайте свои действия и не спешите принимать решения. Тогда вам удастся справиться со всеми задачами.

Рыбы

Стоит сосредоточиться на делах, которые требуют изобретательности, фантазии и творческого подхода. Именно с ними вы справитесь лучше всего. Рыбам, которые предпочтут действовать по-своему, а не следовать чужому примеру, удастся сделать все запланированное и даже немного больше.

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