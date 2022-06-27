Астрологи составили гороскоп на вторник, 28 июня 2022 года. Эксперты утверждают, что Овнам следует приготовиться к "подаркам судьбы", и не факт, что они будут хорошими. Козерогам следует отложить спешку и принять происходящее как данность.
Подробнее - читайте в материале УНИАН.
Овен
Этот день принесет вам массу новостей. Некоторые из них могут порадовать, а другие наоборот - огорчить.
Телец
Вторник для Тельцов будет таким же сложным и загруженным как понедельник. Навалятся много дел, начальство будет что-то требовать, но после этого наступит более легкий период.
Близнецы
Для представителей этого знака 28 июня будет удачным и плодотворным днем как в плане работы, так и в вопросе межличностных отношений.
Рак
Звезды говорят о том, что Ракам важно поговорить с близкими людьми, чтобы уладить все конфликты.
Сейчас самое время, ведь дальше может быть значительно хуже.
Лев
Львам следует сконцентрировать внимание на своем здоровье и прислушаться к знакам, которые подает организм. Возможно, ваше тело требует отдыха.
Дева
Дев ждут романтические приключения. В этот день могут быть новые знакомства или неожиданные подарки от избранников. Не отказывайте себе в возможности любить и быть любимой.
Весы
В последнее время у Весов было какое-то плохое предчувствие. В этот день станет понятно к чему это все было и что их ждет.
Скорпион
Скорпионам предложат выгодные проекты или новую интересную работу. Именно 28 июня некоторым станет известно о кардинальных изменениях в жизни.
Стрелец
Этот день будет невероятно продуктивным и насыщенным. Несмотря на бешеный ритм, вы наконец сможете почувствовать то, что возвращаетесь к "своей" жизни, а не проживаете чужую.
Козерог
Лучше провести этот день без спешки и принятия судьбоносных решений. Иначе могут появиться непредвиденные проблемы.
Водолей
Звезды говорят, что в жизни уроженцев этого знака будут неожиданные повороты.
Чтобы не совершить роковых ошибок, следует прислушиваться к внутреннему голосу.
Рыбы
Если вы тревожитесь за будущее и переживаете, что сделали неправильный выбор, постарайтесь себя успокоить. Звезды говорят, что ваша интуиция вас не подводит, однако со временем жизненная ситуация стабилизируется.
Напомним, таролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в июле 2022.