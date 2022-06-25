Значительные перемены будут в жизни у Близнецов, Стрельцов и Овнов.

Эксперт назвала главные события, которых стоит ожидать знакам Зодиака.

Овен

Овнам в июле скучать не придется. Астрологи прогнозируют им немало ярких встреч и развлечений. Однако не стоит забывать о работе и важных делах, чтобы не "выпадать" из ритма и не испортить репутацию перед начальством.

Телец

Тельцов ждут профессиональные успехи. Однако звезды говорят: будьте готовы к изменениям в жизни. Причем происходить они будут быстро.

Близнецы

Эти знаки Зодиака в предстоящем месяце преуспеют в изучении чего-то нового и смогут легко находить контакты просто со всеми. Также они захотят в чем-то проявить себя и блеснуть перед окружающими.

Рак

В июле 2022 года Раки смогут продемонстрировать близким свои творческие возможности. Также представителей данного знака Зодиака ждет принятие судьбоносного решения. Наиболее удачные дни для этого - 10, 11, 15, 20 и 27 число.

Лев

Львы, для вас июль будет плодотворным и насыщенным на события. Первая сфера, в которой произойдут изменения - любовная.

Не стоит противиться тому, что происходит. Доверьтесь судьбе и звездам.

Дева

Таролог утверждает, что для Дев первая половина месяца будет крайне сложной. Может создаться впечатление, что каждый день - понедельник. Проблемы на работе и конфликты с семьей закончатся около 10-12 числа.

Весы

Весы, если вы давно хотели куда-то поехать, то смелее пакуйте чемоданы. Весь месяц будет благоприятным для вас и ваших планов. Берите с собой вторую половинку.

Скорпион

Скорпионам уже в первой трети месяца получится купить то, о чем они давно мечтали. Да еще и наверняка с хорошей скидкой. Финансовый успех заключается еще и в том, что получится значительно преумножить накопления.

Стрелец

Стрельцы, готовьтесь к переменам! На личном фронте наступает светлая полоса. Некоторых представителей данного знака ждут интересные поездки, других - новые полезные контакты.

Козерог

Уроженцев данного знака ждут трудности в делах, множество проблем, которые лучше решать по мере их поступления.

В июле лучше не начинать никаких проектов и стараться не проводить важные сделки.

Водолей

Их ждет творческий прорыв, перезагрузка, отдых. Если Водолеи в июле идут в отпуск, то они точно проведут его с пользой для себя и смогут переосмыслить свою жизнь, что мотивирует их на новые планы, свершения и достижения. Есть шанс встретить вторую половинку, с которой все будет по-настоящему.

Рыбы

Рыб ждет полная смена обстановки. Это может быть переезд или затяжная командировка. В июле будет масса напряженных и опасных дней. Наиболее сложные - 3, 7, 16, 18 и 25 число.

Напомним, астрологи рассказали, когда женщины выходят замуж, судя по знаку Зодиака.

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