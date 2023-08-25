В субботу Тельцам стоит отказаться от импульсивных покупок.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 августа. Весы смогут порадоваться, их ждет настоящее чудо. А Овнам стоит готовиться к проблемам, они могут встрять в ужасный скандал. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на субботу.

Овен

Астрологи сулят Овнам разгромный скандал, в который они встрянут из-за глупой случайности. Будьте осторожны и не позволяйте окружающим собой манипулировать. Всегда говорите лишь то, в чем уверены на все 100%.

Телец

В субботу Тельцам стоит отказаться от импульсивных покупок. Цените свои деньги и силы, которые вы тратите, чтобы их заработать. Порой удача может отвернуться от тех, кто стал слишком самоуверенным.

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Близнецы

26 августа Близнецам улыбнется удача. Вы сможете решить свои проблемы на работе и в личной жизни. Не тратьте время на пустяки и боритесь с трудностями, даже если они кажутся вам слишком серьезными.

Рак

Астрологи советуют Ракам позаботиться о своем душевном состоянии. Откажитесь от громких вечеринок и больших компаний. Вам нужно провести время в тишине и уюте, это поможет вам обрести гармонию.

Лев

Львам стоит прислушаться к критике, которой в этот день может быть немало. Не пытайтесь делать вид, что вам безразличны обидные слова. Вместо этого сделайте выводы и проведите работу над ошибками.

Дева

Девы получат возможность рискнуть всем. Однако исход ситуации может быть как позитивным, так и ужасным. Потому несколько раз подумайте и оцените все риски, чтобы потом не жалеть о содеянном.

Весы

26 августа Весы будут невероятно счастливы. В вашу жизнь ворвется настоящее чудо, которое исправит все ваши ошибки. Однако помните, что Вселенная не будет спасать вас постоянно, не злоупотребляйте ее добротой.

Скорпион

Скорпионам придется начать непростой разговор. Вам нужно поговорить с человеком, который вызывает у вас лишь негативные эмоции. Вычеркните его из своей жизни и не давайте ему второго шанса.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам начать планировать свое будущее. Пришло время отказаться от полетов в облаках и начать действовать. Не бойтесь, у вас получится все, что вы задумаете.

Козерог

Козерогам стоит отправиться на прогулку и не засиживаться дома. В этот день вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. Однако если вы будете прятаться в четырех стенах, это точно не произойдет.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям начать бороться со своими вредными привычками. Позаботьтесь о здоровье и не злоупотребляйте вредными продуктами. Так вы сумеете предотвратить большие проблемы.

Рыбы

Рыбам не стоит принимать важные решения. Порой бывают дни, когда нужно попросту плыть по течению и не думать о чем-то серьезном. Суббота - именно такой день для вас.

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