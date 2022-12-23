Узнайте, что на этот день приготовили вам звезды.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 24 декабря. Узнайте, что готовят вам звезды в эту дату.

Овен

Им сообщат о каком-то очень радостном событии, которое на ближайшие несколько недель или даже месяцев изменит их жизнь.

Телец

Они проведут время в приятной компании, смогут расслабиться, отдохнуть, отвлечься от всех забот и тревог, которые окружали в течение последних дней.

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Близнецы

Близнецы проведут субботу не особо напрягаясь. День будет спокойным и неторопливым. Возможны встречи с друзьями.

Рак

Ракам нужно внимательно относиться ко всему, что им говорят близкие. Нельзя закрываться от советов людей, которые реально хотят помочь.

Лев

Львам следует набраться терпения. Звезды советуют не выплескивать свои эмоции на близких людей, иначе те могут обидеться.

Дева

Девы отправятся на предпраздничный шоппинг, купят подарки своим близким и смогут провести день в приятных заботах.

Весы

Весам следует позаботиться о своем здоровье. Если их что-то беспокоит, нужно немедленно идти к врачу. Если проблем нет, можно посетить парикмахера, косметолога или массажиста.

Скорпион

Скорпионам важно выходить пораньше, если в этот день они хотят успеть попасть на какое-то важное мероприятие. Кто-то будет вставлять палки в колеса представителям данного знака.

Стрелец

Честность - лучшее, что может быть в отношениях. Именно поэтому звезды категорически не рекомендуют пытаться в этот день обмануть любимых людей. Даже если это будет маленькая ложь, она все равно "выплывет" и станет причиной большой проблемы.

Козерог

Козерогов ждут приятные новости от их близких. Возможно, кто-то захочет рассказать о своих чувствах.

Водолей

Им пророчат успех во всех начинаниях и во всех задумках, которые придут в голову в этот день.

Рыбы

Рыбам не следует избегать своих близких. Если есть потребность в серьезном разговоре, лучше, чтобы он состоялся 24 декабря.

Напомним, составлен гроскоп для всех знаков Зодиака на начало января 2023.

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