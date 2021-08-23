Звезды обещают наполненній энергией день.

Астрологи составили подробный гороскоп на 24 августа 2021 года для всех знаков Зодиака. Звезды обещают наполненный энергией день, но при этом советуют отложить принятие важных решений на потом.

Полный прогноз публикует "1001 гороскоп".

Овен

Овну в этот день будет сильно не хватать решительности и четкости. Его будет очень раздражать и угнетать какая-либо необходимость принимать решения. Звезды советуют не строить серьезных планов.

Телец

Тельцу не помешает стать реалистичнее и не слишком увлекаться фантазиями, а тем более – сложными схемами. Самым правильным решением будет выбрать что-нибудь попроще.

Близнецы

Читайте такжеКамни богатства по знакам Зодиака: названы минералы, которые притягивают деньгиБлизнецам будет полезно заняться личными делами, все обдумав и определив приоритеты. Звезды советуют посвятить день самому важному, быть решительным и ничего не усложнять.

Рак

У Рака появится возможность реализовать сумасшедшую задумку, которую раньше он всегда откладывал. Не исключено, что сразу все не получится, но попробовать стоит.

Лев

Лев в этот день будет предельно активен. Он проснется полным решительности и желания сделать что-то невероятное. Звезды советуют сдерживать себя и быть тактичнее с окружающими.

Дева

Девы будут вынуждены поторапливаться. Очень хлопотливый день им обещают звезды. Но их усилия при этом не будут напрасными. К тому же вечером им удасться хорошенько расслабиться.

Весы

Весы в тот день станут мастерами по планированию и организации – ни одна деталь не ускользнет от их внимания. Звезды советуют быть не слишком придирчивым и не расстраиваться по пустякам.

Скорпион

Скорпион будет страдать от полного ее отсутствия дипломатичности. Он будет резким, высказывать критические суждения, что может наполнить день множеством конфликтов.

Стрелец

Стрельцу в этот день нужно взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Звезды советуют действовать быстро, четко и эффективно.

Козерог

Козерогу посчастливится найти массу применений своим талантам. Их у него много. А вот в общении с окружающими ему советуют не помешает следить за своим языком, иначе могут быть последствия.

Водолей

Водолею не помешает как следует заняться своей бухгалтерией и проследить за своими расходами. В этот день Водолей сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет.

Рыбы

Для Рыб в этот день актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Звезды советуют поубавить свое неуемное стремление к прямоте и не резать в глаза окружающим правду-матку. Об этом можно потом пожалеть.

Автор: Григорий Бондарь