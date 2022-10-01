Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 2 октября. Узнайте, что ждет именно вас в этот день.

Овен

Этот день не пройдет без стресса. Переживания могут быть связаны с вашим доходом, а также со ссорами с кем-то из сожителей. Постарайтесь не бросаться громкими и колкими словами, так как это может замедлить процесс примирения.

Телец

В этот день вы можете чувствовать неуверенность в себе. Если захочется опустить руки, вспомните ради чего вы начинали. Так мотивация быстро вернется.

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Близнецы

Близнецам астрологи на 2 октября пророчат решение рабочих моментов. Это значит, что вам либо придется разбирать завал по работе, либо вас вызовут на работу, либо вы возьмете работу домой.

Рак

В этот день вам вовсе не нужно тратить время на бесполезные разговоры, а приложить все свои усилия в правильном направлении.

Лев

Из-за вашего упрямства вы сегодня можете что-то потерять. Речь может идти как о материальных благах, так и о моральных. Попробуйте стараться больше адаптироваться к ситуации, но не уступайте принципам.

Дева

2 октября Дев может подвести здоровье. Это могут быть головные боли, простуда, слабость. Не стоит это игнорировать. Лучше остаться дома и отлежаться, чтобы в понедельник в бой с новыми силами.

Весы

Этот день вы проведете в приятном ожидании какого-то важного события. Это могут быть либо новости, либо ожидание курьера с какой-то посылкой, либо информация о приезде родственников.

Скорпион

Тем Скорпионам, которые живут вдали от дома, будет очень тоскливо. Они будут чувствовать себя очень одинокими. В такой ситуации не позволяйте своему одиночеству контролировать себя. Старайтесь менять обстановку, ходить на улицу, встречаться или созваниваться с друзьями.

Стрелец

Стрельцам предстоит спокойный размеренный день без стрессов и особых новостей. Они могут провести его дома за просмотром любимого фильма, за чашкой кофе с родными или с друзьями. Звезды советуют им на время успокоиться и отказаться от бурлящей жизни.

Козерог

В первой половине дня вы можете чувствовать рассеянность и растерянность. Однако уже к обеду это пройдет. Астрологи советуют вам взяться за какое-то дело, которое отвлечет вас от грустных мыслей. Это может быть уборка, садовничество, другая работа руками.

Водолей

2 октября вы можете погрузиться в размышления, которые приведут к депрессивному состоянию. Лучше всего расслабиться и переключиться на что-то, иначе навредите своему самочувствию.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о том, чтобы посетить своих родственников, которых давно не видели. Они очень скучают и ждут встречи с вами.

Напомним, астрологи ответили, во сколько лет мужчины женятся по знаку Зодиака.

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