Узнайте, что ждёт представителей вашего знака Зодиака в этот день.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на пятницу, 2 декабря. Что ждёт именно вас - читайте в материале УНИАН.

Овен

Овнам следует быть внимательными и ответственными со всеми задачами, которые предстоит выполнить в этот день.

Телец

В жизнь Тельцов придут новые люди. Это могут быть как коллеги по работе, так и приятели, которые потом станут настоящими друзьями.

Видео дня

Близнецы

Близнецы совершат какую-то важную покупку бытового характера. Это может быть чайник, плита, посудомоечная машина или стиральная машина.

Рак

Ракам нужно будет обратиться к врачу или к какому-то специалисту из этой сферы. Это может быть косметолог, массажист, фитнес-тренер и т.п.

Лев

Львы поймают удачу за хвост. Все планы, задуманные 2 декабря, обязательно реализуются. Главное - терпение и настойчивость.

Дева

Девы могут слегка повздорить со своей второй половинкой. Несмотря на то, что утром настроение будет испорчено, днём всё будет хорошо.

Весы

Весы вынуждены будут куда-то поехать. Поезда будет связана с работой. Звёзды говорят, что все пройдет хорошо.

Скорпион

Этим людям стоит быть спокойными, так как их будут провоцировать на конфликты.

Стрелец

Стрельцы в этот день начнут какой-то новый важный этап в их жизни. Например, они могут уволиться с работы и пойти в новую компанию, или могут расстаться со своими возлюбленными, чтобы впустить в жизнь новую амурную историю.

Козерог

Козерогам улыбнется удача в вопросе оформления каких-то документов. Звёзды предупреждают, что с Козерогов захотят "содрать" деньги - следует быть внимательными, чтобы не попасть на удочку мошенников.

Водолей

Водолеям судьба готовит тяжёлый день, испытания на прочность, конфликты на работе и постоянную спешку. К вечеру они будут очень истощены.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака смогут воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они будут очень этому рады.

Напомним, астрологи назвали женщин-однолюбов по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: