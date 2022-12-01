Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на пятницу, 2 декабря. Что ждёт именно вас - читайте в материале УНИАН.
Овен
Овнам следует быть внимательными и ответственными со всеми задачами, которые предстоит выполнить в этот день.
Телец
В жизнь Тельцов придут новые люди. Это могут быть как коллеги по работе, так и приятели, которые потом станут настоящими друзьями.
Близнецы
Близнецы совершат какую-то важную покупку бытового характера. Это может быть чайник, плита, посудомоечная машина или стиральная машина.
Рак
Ракам нужно будет обратиться к врачу или к какому-то специалисту из этой сферы. Это может быть косметолог, массажист, фитнес-тренер и т.п.
Лев
Львы поймают удачу за хвост. Все планы, задуманные 2 декабря, обязательно реализуются. Главное - терпение и настойчивость.
Дева
Девы могут слегка повздорить со своей второй половинкой. Несмотря на то, что утром настроение будет испорчено, днём всё будет хорошо.
Весы
Весы вынуждены будут куда-то поехать. Поезда будет связана с работой. Звёзды говорят, что все пройдет хорошо.
Скорпион
Этим людям стоит быть спокойными, так как их будут провоцировать на конфликты.
Стрелец
Стрельцы в этот день начнут какой-то новый важный этап в их жизни. Например, они могут уволиться с работы и пойти в новую компанию, или могут расстаться со своими возлюбленными, чтобы впустить в жизнь новую амурную историю.
Козерог
Козерогам улыбнется удача в вопросе оформления каких-то документов. Звёзды предупреждают, что с Козерогов захотят "содрать" деньги - следует быть внимательными, чтобы не попасть на удочку мошенников.
Водолей
Водолеям судьба готовит тяжёлый день, испытания на прочность, конфликты на работе и постоянную спешку. К вечеру они будут очень истощены.
Рыбы
Представители этого знака Зодиака смогут воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они будут очень этому рады.
Напомним, астрологи назвали женщин-однолюбов по знаку Зодиака.