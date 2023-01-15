Астрологи рассказали о том, чего следует ждать в этот день.

Звезды говорят, что понедельник, 16 января, будет напряженным для нескольких знаков Зодиака. Например, Стрельцы будут с самого утра в делах, а Рыбы рискуют куда-то опоздать.

Овен

Звезды не советуют начинать большие проекты, если есть незавершенные дела. Чтобы достичь успеха в своих начинаниях, важно грамотно все планировать и не бежать "впереди паровоза".

Телец

Тельцам необходимо навести порядок дома, на рабочем месте, в автомобиле. Именно порядок - залог гармоничного состояния представителей данного знака Зодиака.

Видео дня

Близнецы

Им стоит заняться решением бытовых вопросов. Например, если дома что-то сломалось, нужно незамедлительно это исправить, иначе последствия могут быть негативными.

Рак

Чтобы избавить себя от негативных мыслей, нужно поставить себе какую-то профессиональную цель. Она может быть не очень глобальной, но мотивация к ней будет способствовать улучшению настроения.

Лев

Львам понедельник принесет деловые встречи, планирование проектов, коммуникации. Звезды говорят, что 16 января - отличный день, чтобы ставить цели на будущее.

Дева

Не стоит бояться новых начинаний, однако важно тщательно оценивать свои силы, чтобы не привести себя к эмоциональному выгоранию.

Весы

Новый день принесет представителям этого знака Зодиака конфликтные ситуации. Возможно, придется отстаивать свои границы.

Скорпион

Стоит заранее составить план на понедельник, чтобы ничего не упустить и никуда не опоздать. Звезды говорят, что 16 января принесет Скорпионам потребность принимать важные решения в одиночку.

Стрелец

Стрелец - еще один знак, который с самого утра будет занят делами. Звезды говорят, что все задачи стоит выполнять без спешки. Также не стоит забывать о перерыве - нужно давать себе отдохнуть.

Козерог

День благоприятен для любых финансовых операций, но лучше не вестись на подозрительно выгодные акции, а также не принимать решение о покупке недвижимости/автомобиля спонтанно. Лучше все хорошенько обдумать.

Водолей

Водолеям звезды прогнозируют насыщенный вечер в дружеской атмосфере с коктейлями и приятным общением.

Рыбы

Рыбы встретят знакомого человека в неожиданном месте. Встреча будет приятной и с нотками ностальгии по былым временам.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых все пойдет не по плану из-за новолуния в январе.

Вас также могут заинтересовать новости: