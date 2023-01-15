Звезды говорят, что понедельник, 16 января, будет напряженным для нескольких знаков Зодиака. Например, Стрельцы будут с самого утра в делах, а Рыбы рискуют куда-то опоздать.
Овен
Звезды не советуют начинать большие проекты, если есть незавершенные дела. Чтобы достичь успеха в своих начинаниях, важно грамотно все планировать и не бежать "впереди паровоза".
Телец
Тельцам необходимо навести порядок дома, на рабочем месте, в автомобиле. Именно порядок - залог гармоничного состояния представителей данного знака Зодиака.
Близнецы
Им стоит заняться решением бытовых вопросов. Например, если дома что-то сломалось, нужно незамедлительно это исправить, иначе последствия могут быть негативными.
Рак
Чтобы избавить себя от негативных мыслей, нужно поставить себе какую-то профессиональную цель. Она может быть не очень глобальной, но мотивация к ней будет способствовать улучшению настроения.
Лев
Львам понедельник принесет деловые встречи, планирование проектов, коммуникации. Звезды говорят, что 16 января - отличный день, чтобы ставить цели на будущее.
Дева
Не стоит бояться новых начинаний, однако важно тщательно оценивать свои силы, чтобы не привести себя к эмоциональному выгоранию.
Весы
Новый день принесет представителям этого знака Зодиака конфликтные ситуации. Возможно, придется отстаивать свои границы.
Скорпион
Стоит заранее составить план на понедельник, чтобы ничего не упустить и никуда не опоздать. Звезды говорят, что 16 января принесет Скорпионам потребность принимать важные решения в одиночку.
Стрелец
Стрелец - еще один знак, который с самого утра будет занят делами. Звезды говорят, что все задачи стоит выполнять без спешки. Также не стоит забывать о перерыве - нужно давать себе отдохнуть.
Козерог
День благоприятен для любых финансовых операций, но лучше не вестись на подозрительно выгодные акции, а также не принимать решение о покупке недвижимости/автомобиля спонтанно. Лучше все хорошенько обдумать.
Водолей
Водолеям звезды прогнозируют насыщенный вечер в дружеской атмосфере с коктейлями и приятным общением.
Рыбы
Рыбы встретят знакомого человека в неожиданном месте. Встреча будет приятной и с нотками ностальгии по былым временам.
Напомним, названы знаки Зодиака, у которых все пойдет не по плану из-за новолуния в январе.