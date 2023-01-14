У них может отмениться рейс или они потеряют какие-то важные документы. Как говорят звезды, срыв планов этим людям обеспечен.

Ретроградный Меркурий, с которого начался этот год, заканчивается 18 января. Но астрологи предупреждают, что не стоит сразу браться за важные дела, поскольку след Меркурия будет ощутим еще на протяжении нескольких недель - до 7 февраля. Новолуние 21 января - точка переворота мощной энергии. Этот день может принести негативные события в жизни двух знаков Зодиака.

Овен

У них могут отменить рейс, которым они собирались куда-то ехать или лететь. Также может быть допущена банальная ошибка в оформлении каких-то документов или покупке посадочных билетов.

Если в этот день придется оформлять какие-то документы и разрешения, то будьте уверены - будут какие-то неприятности в виде сбоев в работе базы данных или в виде конфликтов в очереди.

Видео дня

Водолей

Водолеям могут заблокировать банковскую карточку, что сделает невозможным важную покупку. Также может быть потеря финансов. Например, Водолеи дадут кому-то деньги в долг, а тот человек им не вернет их. Проблемы с финансовыми ресурсами могут быть из-за невыгодной покупки или из-за того, что представители этого знака станут жертвой мошенников.

Напомним, выходные будут тяжелыми для двух знаков Зодиака.

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