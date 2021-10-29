Звезды советуют вам посвятить свободное время самообразованию.

Третий месяц осени станет для представителей земного знака отличной возможностью развиться интеллектуально и духовно. Астропрогноз для Тельцов гласит, что тяга к самосовершенствованию может привести к конфликтам с окружающими. Разберитесь, почему так происходит и подумайте, задевает ли это ваши чувства.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые скучные.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

С 1 по 12 число на Тельцов будет влиять Марс, поэтому проявлять какие-то серьезные усилия ради достижения целей не рекомендуется. Лучше сосредоточиться на укреплении деловых связей и на командной работе. С 11 по 22 число у вас будет множество шансов реализоваться творчески, но будьте осторожны с рискованными идеями. В конце месяца велики риски принятия неправильных решений, чаще прислушивайтесь к советам родственников.

Те представители знака, которые заинтересованы в личностном росте и что-то для этого делают, получат материальные блага. Общая финансовая ситуация месяца будет нейтральной - никаких крупных расходов или доходов не предвидится.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Одиноким Тельцам звезды советуют отправиться в путешествие или на экскурсию. Именно там вы сможете встретить близкого по духу человека, с которым возможны серьезные отношения.

Читайте такжеТри знака Зодиака никогда не признаются в любвиТельцы, которые находятся в союзе, с 11 по 22 число захотят отдохнуть от своего партнера. Если вам хочется переосмыслить ситуацию, побудьте наедине, взвесьте положительные и отрицательные стороны отношений. Не спешите ставить крест на человеке - возможно, для начала стоит поговорить.

Астрологи говорят, что ноябрь - удачный месяц для тех, кто хочет вступить в брак. Тельцы, которые уже стали семейными, почувствуют тепло и поддержку от своих родных. В доме воцарит гармония вплоть до 22 числа. В конце месяца возможны конфликты, вам нужно проявлять терпение.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

Первая половина месяца - наиболее удачное время, чтобы избавиться от вредных привычек. Если вы не можете сделать это сами, обратитесь к родным или единомышленникам. Только, имея поддержку, у вас получится избавиться от зависимости и начать здоровый образ жизни.

С 11 по 21 ноября велики шансы заболеть, так как иммунитет будет слабым. Избегайте встреч с простуженными людьми или теми, кто недавно выздоровел. Старайтесь не посещать места большого скопления людей.

В третьей декаде месяца астрологи советуют обратить внимание на питание. Не переедайте, употребляйте свежие фрукты и овощи, пейте много жидкости. Грамотно распределяйте физически нагрузки и достаточно отдыхайте, тогда будете чувствовать себя хорошо.

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Автор: Кристина Кащавцева