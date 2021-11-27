Что сулит гороскоп для Рака 2021 и на какие сферы жизни стоит обратить внимание - читайте на УНИАН.

Астрологи говорят, что в этом месяце вам придется научиться отличать иллюзию от реальности. Вы не поймете происходящего и не подготовитесь к будущему, пока не перейдете от теории к практике. УНИАН разобрался, как Ракам обрести твердую уверенность в своих силах.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

Те представители знака, которые работают на государственной, военной или бюджетной службе, в декабре получат стремительный карьерный рост. Вплоть до 10 декабря у вас будет переизбыток физических сил и неудержимый поток творческой энергии, что может усилить тягу к переработкам.

С 13 числа планеты окажутся в благоприятном для вас положении и еще больше увеличат шансы реализоваться в карьере. Особенно актуально это будет для научных деятелей, инженеров и всех тех, кто работает с теорией и практикой.

Последняя декада не так удачна для Раков из-за негативного расположения Солнца, но с 21 числа возможны полезные знакомства. Финансовая ситуация месяца непростая - будет много расходов, связанных с профессиональной деятельностью и нуждами семьи.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Весь месяц для одиноких Раков пройдет под эгидой интересных встреч. Звезды советуют до 22 декабря определиться, где вы будете встречать Новый год и начать активно к нему готовиться. В этом году вам категорически запрещено отмечать праздник в одиночестве - рискуете продлить свое отшельничество надолго.

Читайте такжеЧто подарить Стрельцу на Новый год и день рождения: топ лучших презентовРаки, которые уже находятся в отношениях, почувствуют невероятный прилив сил с 13 декабря. Яркость и разнообразие - ключевые моменты ваших взаимоотношений в декабре. Возможны некоторые конфликты на почве новогодних планов, но они быстро исчерпают себя.

Луна будет влиять на ваш знак 15 и 16 числа, особенно это коснется семейных представителей знака. Эмоциональное состояние и душевная гармония напрямую зависят от вашего поведения. Проявите больше эмпатии и чувственности, тогда "погода в доме" будет ясной.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

Астрологи утверждают, что в начале месяца расположение планет удачно для физических нагрузок. Самое время начать заниматься спортом или продолжить тренировки. Главное - не пренебрегайте разминкой, иначе вместо пользы получите вред.

С 11 по 21 декабря прислушивайтесь к своей интуиции, чтобы избежать риска заболеть. То же самое касается тех Раков, которых уже скосил недуг. Советы близких стоит отложить, важно обращать внимание только на свое внутреннее состояние.

В конце месяца могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Звезды советуют чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредной пищи и вредных привычек. Высыпайтесь, больше отдыхайте и, если будет возможность, займитесь активными зимними видами спорта.

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Автор: Кристина Кащавцева