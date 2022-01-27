В будущем месяце представители огненного знака не должны бояться экспериментировать, иначе пропустите удачу.

Астрологи утверждают, что эксцентричные Овны в феврале окажутся в центре захватывающих событий. У вас появятся новые знакомые, интересные задачи на работе и предложения в жизни, от которых не стоит отказываться. В какой именно сфере ожидают наиболее приятные события - далее в материале.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Солнце - планета амбиций, а Марс - планета бизнеса и возможностей и обе из них находятся в удачном для вас секторе. Это значит, что в плане карьеры вас ждет успех и новые возможности для профессионального роста. Можете смело строить планы и идти вперед к своим целям.

Будьте внимательны - строгое Солнце может осложнить ваш путь и начать создавать препятствия. Особенно это касается тех Овнов, кто привык работать в свободном графике. Будьте дисциплинированны и ответственны, тогда всё получится.

Вторая половина февраля окажется сложнее первой, поэтому астрологи не рекомендуют заключать важных сделок, просить о повышении или, тем более, менять работу.

Гороскоп любви на февраль 2022

Венера для вас в этом месяце не находится в удачной позиции, поэтому все романтические чувства отойдут на второй план. Гораздо важнее для вас окажется чувство эмоциональной стабильность, комфорта и уверенности.

Одинокие Овны вполне могут вступить в сексуальную связь с коллегой или начальником, причем, чувства окажутся взаимными. Главное - не торопить события и позволить ситуации развиваться самостоятельно.

Читайте такжеЛунный календарь на февраль 2022: благоприятные и опасные дни месяцаЗамужние представители знака попадут под негативное воздействие планет, поэтому захотят выставить своим партнерам ряд претензий. Астрологи рекомендуют остановить этот порыв и держать себя в руках - ваш партнер не такой плохой, как вам кажется, а для счастливой семейной жизни важна не романтика, а ответственность.

Овнам, которые находятся в отношениях, звезды рекомендуют получше присмотреться к партнеру. Подумайте, интересен ли вам этот человек как личность, а не как мужчина. Если ответ "да", смело развивайте отношения. Ни в коем случае не преследуйте корыстных целей - потеряете всё.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Звезды говорят, что состояние здоровья в феврале будет хорошим, беспокоиться не о чем при должном внимании к своему самочувствию. Заботьтесь о своем иммунитете, одевайтесь по погоде и пейте витамины.

Возможно, уязвимым местом станут бронхи и дыхательные пути, поэтому если у вас есть вредные привычки - избавляйтесь от них. При малейших симптомах простуды сразу идите к врачу. Также стоит беречь и зрение - проводите меньше времени за компьютером и не читайте в темноте. Если чувствуете, что зрение ухудшилось, отправляйтесь к окулисту и подберите очки.

Первые две декады месяца благоприятны для занятий спортом, причем, лучше выбрать кардио, а не силовые упражнения. В третьей части месяца откажитесь от тренировок и отдохните - можно сходить на массаж, записаться к психологу, пропить курс успокоительного и привести свои нервы в порядок.

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