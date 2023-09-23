Что обещает Овнам середина осени - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Октябрь 2023 позволит Овнам решить важные проблемы. Следует уделить больше времени семейным делам, а ближе к концу месяца - рабочим вопросам. Положение планет будет способствовать достижению целей, а у вас может появиться много творческих идей. Звезды советуют задуматься о собственном деле, в будущем оно сможет порадовать неплохим доходом. Но делами любовными слишком увлекаться не стоит - они принесут разочарование и отдалят от семьи. Подробнее - читайте гороскоп на месяц для Овна.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Работа в октябре 2023 обещает Овнам приятные бонусы, которые вы заслужили. Есть вероятность, что появятся новые возможности заработка, воспользуйтесь шансом: даже если они покажутся вам непонятными в начале, то со временем могут стать постоянным источником дохода. 7 и 21 октября возможно, что вы получите неожиданный подарок или выигрыш.

Если работаете по найму, то вас могут ждать сюрпризы в виде смены руководства. И, хотя пахать придется больше обычного, для вас это - шанс проявить себя и получить повышение. Амбиции и ваши лидерские качества помогут воплотить в жизнь самые смелые мечты.

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Овнам-бизнесменам заключать новые контракты лучше в начале месяца, но следует быть осторожней и не принимать поспешных решений, предупреждает гороскоп на октябрь 2023.

Гороскоп любви на октябрь 2023

Во втором месяце осени Овнам захочется нырнуть в омут страстей, но делать этого не стоит - могут быть семейные ссоры. Не отдаляйтесь от близких, советует гороскоп. Романтические отношения могут начаться, если вы встретите Водолея или Весы, но со Скорпионом иметь дела не стоит - это разрушительный союз.

Семейным Овнам нужно постараться улучшить атмосферу и воплотить в жизнь давние планы: например, отправиться в поездку всей семьей.

Также в конце месяца звезды обещают некоторым Овнам судьбоносную встречу с особенным человеком. Завяжутся ли у вас отношения - это под вопросом, но зато помогут вырасти духовно, говорит гороскоп для Овна.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Если у вас вечно нет времени для себя, то октябрь поможет это исправить. В середине осени наступает благоприятное время, чтобы заняться своим здоровьем, начать заниматься спортом или сесть на диету. С 15 до 23 октября хорошо планировать оздоровительные и косметологические процедуры.

Будьте осторожны с острой едой - она может спровоцировать проблемы с желчным пузырем и печенью. Не переутомляйтесь на работе - можете выгореть. Прислушивайтесь к своему организму и, если нужно, берите дополнительный выходной.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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