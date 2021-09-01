Девиз месяца: "Уверенно двигайтесь к успеху".

В первой половине сентября вам придется столкнуться с множеством проблем на работе и в личных отношениях. Но такие обстоятельства только укрепят ваш дух и проявят лучшие качества. Благодаря стойкости характера Львы получат вознаграждение от судьбы в дальнейшем. Между прочим, гороскоп карт Таро на сентябрь 2021 подтверждает это предсказание.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Первые две недели, к сожалению, звезды готовят вас к неурядицам на работе. Коллеги могут вставлять палки в колеса, вам придется справляться с этим самостоятельно. Перерыв на отдых получите только 10 сентября, а потом все начнется заново. Ближе к 14 сентября вы поймете, кто именно стал причиной ваших бед и сможете нейтрализовать противника. Астрологи рекомендуют держать себя в руках, чтобы не усугубить положение.

С 20 числа и до конца месяца Львы кардинально изменят свое положение - недоброжелатели будут бессильны, а карьерный взлет не заставит себя долго ждать. Последняя декада месяца обещает существенные изменения в профессиональном плане.

В целом, сентябрь можно назвать наиболее удачным месяцем для Львов в 2021-м году. Доходы существенно превысят расходы, а последние будут предсказуемыми и разумными.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

У многих Львов личная жизнь отойдет на второй план из-за приоритетности карьеры. Те представители огненного знака, которые, все-таки, заинтересованы в развитии отношений, получат желаемое.

Если у вас есть конфликты в паре, они исчезнут. Влюбленные Львы получат множество интересных предложений от второй половинки - вплоть до обретения официального статуса.

Одиноких огненных Львов закружит вихрь романтических историй и новых знакомств - будет, из чего выбрать, но после 7 сентября. Скорее всего, в вашу жизнь вернутся люди, с которыми вы начали общение еще в августе.

До конца месяца всех Львов, вне зависимости от семейного положения, ждут благоприятные изменения. Многие контакты, которые начинаются с любви, станут полезны и в деловой сфере.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 7 сентября вы можете чувствовать легкое недомогание, но не переживайте - всему виной особенное положение Урана. Самочувствие наладится само собой, звезды рекомендуют переключить внимание и заняться чем-нибудь приятным.

В период с 9 по 19 сентября печень будет находиться в уязвимом состоянии, поэтому лучше всего исключить алкоголь и вредную пищу. Если собираетесь посетить врача - 12 и 13 число - лучшие дни для таких мероприятий.

Оставшееся время пройдет под благотворным влиянием Меркурия и Марса. Вы будете чувствовать себя замечательно, более того, вполне можете захотеть принять участие в туристических походах или соревнованиях. У некоторых Львов могут в конце месяца обостриться хронические заболевания - не запускайте этот процесс.

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Автор: Кристина Кащавцева