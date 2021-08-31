В предсказаниях карт Таро люди ищут тайные послания и разгадывают свою судьбу.

Карты Таро издавна использовались предсказателями и гадалками. Эти мудрые провидцы рассказывают нам наше будущее и дают ценные советы. УНИАН расскажет, что пророчат карты Таро вашему знаку Зодиака в сентябре.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь и рассказали, какие дни месяца считаются самыми удачными.

Овен

Карта месяца: Перевернутая восьмерка кубков

В этом месяце Овнам противопоказано сидеть дома. Развлекайтесь и веселитесь на полную, знакомьтесь с новыми людьми и занимайтесь хобби. Если вы не будете пассивными, то вас ждет море положительных эмоций.

Телец

Карта месяца: Перевернутый рыцарь пентаклей

Тельцам нужно быть острожными: в этом месяце ваши соперники или завистники могут сделать подлость. Ни в коем случае не влезайте в конфликты и не ссорьтесь с людьми. Возможны серьезные финансовые убытки.

Близнецы

Карта месяца: Королева пентаклей

Месяц будет для вас удачным, особенно в финансовой сфере. Судьба подарит вам приятные сюрпризы и новые перспективы. Возможно повышение на работе. В сентябре вы можете получить благословение женщины, которая значительно старше вас.

Рак

Карта месяца: Колесо Фортуны

В этом месяце вы будете на вершине успеха. Наслаждайтесь привилегиями, которые подарила вам судьба. В этом месяце у вас есть шанс помириться с близкими, если вы в ссоре, и уладить все конфликты.

Лев

Карта месяца: Перевернутая семерка кубков

В этом месяце Львы достигнут своих целей и исполнят мечту, но для этого нужно быть внимательными. Среди множества знаков судьбы вам нужно найти свой собственный. Карты рекомендуют вам быть упрямыми и не делать то, что вас тяготит. Возможно разочарование в любимом человеке.

Дева

Карта месяца: Король кубков

Карта советует вам чаще общаться с приятными людьми и родственниками. В сложной ситуации вам следует обратиться к родным – они обязательно поддержат. В супружеской жизни Девы наладят идеальное взаимопонимание с партнером.

Весы

Карта месяца: Туз мечей

Весам нужно ставить крупные цели и не бояться рисковать. Тогда во всех делах вас ждет успех, а на работе вы завладеете уважением коллег. Если у вас был личный кризис до сентября, то в этом месяце он разрешится.

Скорпион

Карта месяца: Император

Читайте такжеЗдоровье 3 знаков Зодиака будет под угрозой осенью: прогноз Влада РоссаВ сентябре вы всегда будете в выигрыше. Даже неудачи и неприятности откроют для вас новые возможности и разрешатся удачно. Скорпионам нужно показать свои лидерские качества и отстаивать свою точку зрения. Однако не стоит вступать в открытые конфликты и проявлять высокомерие.

Стрелец

Карта месяца: Туз пентаклей

В этом месяце Стрельцов ждет финансовая стабильность и хорошие возможности для заработка. На работе вы можете получить премию или повышение, но для этого придется потрудиться. Гороскоп советует вам сосредоточиться на карьере.

Козерог

Карта месяца: Перевернутая девятка кубков

В сентябре судьба подарит вам несколько возможностей наладить жизнь. Однако вероятность упустить их очень высока. Вашему счастью мешает зависть и погоня за успехом. Большая вероятность ссор с близкими из-за денег или соперничества.

Водолей

Карта месяца: Перевернутый маг

Карта предостерегает вас об опасности. Не совершайте крупных покупок в сентябре, не подписывайте важные бумаги и обдумывайте каждый шаг. Больше отдыхайте, иначе вы не сможете адекватно воспринимать информацию. Будьте внимательны за рулем.

Рыбы

Карта месяца: Восьмерка жезлов

Все задуманное будет выполняться с удивительной легкостью. Рыбам будет казаться, что им по плечу абсолютно все. Это хороший месяц для того, чтобы решить давние проблемы. Также в сентябре рекомендуется заняться своим здоровьем, избавиться от вредных привычек.

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Автор: Екатерина Пулатова