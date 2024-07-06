День обещает быть удачным для принятия важных решений.

Эзотерики составили свои прогнозы на 7 июля для всех знаков Зодиака. Узнайте, что какие события вас ожидают по прогнозу карт Таро в это воскресенье.

Овен

Не все будет складываться так как вам хотелось бы. Позитивный настрой и упорство и умение быстро переключаться помогут вам справиться с любыми неожиданностями. Могут возникнуть сложности в общении с друзьями и знакомыми. Сузьте круг общения до минимума.

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Телец

Не планируйте на утро важные дела, лучше хорошо выспитесь. Приступайте к намеченным задачам постепенно, начните с простого и привычного и вскоре настроение улучшится. День благоприятен для обсуждения серьезных тем с важными для вас людьми. Получится легко найти компромисс даже в сложных вопросах.

Близнецы

Ваше эмоциональное состояние будет далеким от идеала, возможны мелкие конфликты и недоразумения с окружающими, поэтому сосредоточиться на привычных рутинных делах, которые не требуют особого усердия в исполнении. Сегодня удачный день, чтобы наводить порядок и доделывать то что не успею закончить вовремя.

Рак

День будет удачным и если вы проявите достаточно настойчивости, вы легко сможете отстоять свою позицию при общении с родственниками и знакомыми. Вашу правоту будут признавать без сопротивления. Удачно состоятся короткие поездки в компании близкого человека. Благоприятный момент чтобы укреплять существующие отношения.

Лев

Дисциплина и осмотрительность сделают день особенно удачным. Обучение и подготовка к экзаменам будет складываться легко и плодотворно. Вы легко справитесь с большим объемом домашних дел в том числе с тем, что долгое время откладывали на потом. К сожалению вы не сможете найти время, чтобы посетить старших родственников и поговорить с ними по душам.

Дева

Сегодня большая возможность получить много звонков, разговоров и обсуждений вероятно получение важного письма. Мелкие неудачи и неприятности не нанесут существенного ущерба, но это может испортить вам настроение постарайтесь не участвовать в сплетнях и непродуктивных разговорах, избегайте спонтанных покупок они принесут лишь разочарование.

Весы

День начнется не слишком гладко, поэтому не приступайте к важным задачам с самого утра. Мелкие неприятности смогут раздражить хоть и разобраться с ними получится достаточно просто. Ограничьте активность в первой половине дня, не спешите, займитесь наведением порядка и освобождением от ненужного.

Скорпион

Будьте очень осторожны с самого утра, вы проявите склонность к импульсивному поведению и резкости в общении. Если вы сможете взять себя в руки и разумно подойти к намеченным делам то справитесь со всем, что запланировали. Избегайте поспешных решений, чтобы не допустить ошибок.

Стрелец

Вам понадобится умение перестраиваться на ходу. Поскольку не все будет складываться, так как планировалось некоторые планы придется перенести или вовсе отменить, если вас ждут поездки закладываете больше времени на дорогу. Отложите принятие важных решений на более благоприятный день.

Козерог

Не начинайте серьезных дел с самого утра. Займитесь обычными построениями делами. Избегайте непродуктивных разговоров. Семейному козерогу очень важно проявлять вежливость и заботливость к близким людям, чтобы не спровоцировать серьезно ссору. Постепенно все мелкие недоразумения разрешится сами собой, ваше настроение станет лучше.

Водолей

С утра вы столкнетесь с рядом мелких неудачах, по причинам не зависящим от вас. Это может испортить настроение, но постарайтесь не срываться на окружающих, чтобы не усугубить ситуацию. Попросите родных о помощи, вместе вам удастся справиться со всеми неожиданностями. Будьте вежливыми и деликатными в общении, сегодня это особенно важно.

Рыбы

Вас ожидает удачный день. Поэтому не тратьте времени зря, приступайте к намеченным делам, не откладывая получится разобраться даже с тем, до чего долго не доходили руки. Некоторые рыбы получают внезапное, существенно денежное поступление, которое лучше всего потратить на приятные вещи для дома. Благоприятный момент для обсуждения серьезных и деликатных вопросов с близким человеком.

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