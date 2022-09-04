К сожалению, осень для этих людей будет не очень удачной в плане личной жизни.

Эксперты в сфере астрологии составили прогноз на осень 2022 и перечислили знаки Зодиака, которым в романтическом плане будет несладко. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Водолей

Водолеев ждет переезд на новое место. Это может быть связано с расставанием или станет причиной расставания со своей второй половинкой. Астрологи говорят, что разрыв будет болезненным, но Водолеи смогут быстро вернуться к привычному темпу жизни и найдут чем закрыть пустоту.

Стрелец

В жизни Стрельцов наступает крутой и перспективный этап в плане карьеры, но вот в личной жизни будут трудности. После долгой совместной жизни они решат сделать "глоток свободы".

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Телец

Уроженцы этого знака Зодиака также рискуют расстаться со своими партнерами, однако им это пойдет на пользу. Это позволит сбросить некие оковы и наконец начать жить так, как хочется Тельцам. Возможно, их партнеры долгое время им что-то запрещали и в чем-то ограничивали. Сейчас это наконец закончится.

Напомним, названы два знака Зодиака, которые в сентябре встретят свою любовь.

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