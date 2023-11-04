Звезды предвещают для этих знаков Зодиака неделю испытаний, но с ними стоит бороться уверенно.

Разочарование и испытание - часть жизни. Они могут случиться с кем угодно, независимо от знака Зодиака. Впрочем, для представителей трех знаков следующая неделя выдастся тяжелой. И вот о ком идет речь.

Телец

Тельцы известны своей стойкостью и твердостью мнений, но иногда им сложно смириться с тем, что дела идут не по плану, особенно на работе и в бизнесе. Звезды предвещают для представителей этого знака Зодиака трудности в течение следующей недели. Тельцы будут разочарованы потерей контроля над ситуацией. Для того, чтобы побороть все вызовы, необходимо приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам и смириться с тем, что других вариантов нет.

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Что касается личной жизни Тельцов, звезды рекомендуют проявлять на следующей неделе больше внимания и заботы. Прислушайтесь к желаниям и потребностям своих любимых, иначе эту фукцию может выполнить кто-то другой.

Рак

Раки также могут испытывать разочарование на следующей неделе. Представители этого знака очень чувствительны, эмпатичны и эмоциональны. Они могут легко впасть в отчаяние, когда дела идут не так гладко или происходит серия негативных событий.

Не исключено, что в ближайшие дни Раков ждет настоящее потрясение в личной жизни. Впрочем, слезами ситуации вряд ли поможешь. Астрологи советуют сохранять холодный ум.

Стрелец

Звезды прогнозируют, что начало недели станет напряженным для Стрельцов. Вероятно, вы столкнетесь с обстоятельствами, на которые не сможете никак повлиять. Свободолюбивые Стрельцы не терпят, когда их загоняют в рамки, но приключения и путешествия точно придется отложить на потом.

Не стройте грандиозных планов на ближайшие дни, ведь риск их сорвать очень велик. Астрологи советуют вам на следующей неделе подчиниться непреодолимым обстоятельствам, чтобы ваше разочарование было менее болезненным.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых 4 и 5 ноября будут настолько удачными и счастливыми, что они просто могут сойти с ума от положительных эмоций.

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