У них все сложится на "ура".

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых 4 и 5 ноября будут настолько удачными и счастливыми, что они просто могут сойти с ума от положительных эмоций.

Лев

Львы обладают невероятной харизмой и интеллектом. И именно этим они смогут блеснуть на каком-то общественном мероприятии. Вы получите восхищение, а ведь это то, что вам нужно для подпитки собственного эго. Кроме того, вы станете главной звездой события, поэтому все внимание будет приковано именно к вам. Воспользуйтесь этим.

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Весы

На этих выходных Весы смогут решить какие-то давние конфликты, которые не давали им покоя. В субботу и воскресенье вы будете много общаться с родственниками, друзьями, знакомыми. Поверьте, вы сможетес скинуть с себя весь груз проблем, если будете более открытыми и лояльными к людям. К понедельнику вы будете уже новым человеком, что очень вас порадует.

Рыбы

Рыбы могут отправиться в путешествие с совсем неожиданным для себя человеком. Все будет происходить спонтанно, однако в этом тоже есть свой кайф. Ничего не планируйте, потому что судьба все равно внесет свои коррективы. Расслабьтесь и доверьтесь Вселенной.

Овен

Овны будут очень решительными, поэтому смогут добиться всего, чего хотят. Поговорка "Вижу цель - не вижу препятствий" подходит вам. Настройтесь на успех, думайте о том, что будете чувствовать после того, как у вас все получится, посылайте правильные сигналы в космос. Звезды на вашей стороне.

Напомним, жизнь трех знаков Зодиака развернется на 180 градусов уже в конце недели.

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