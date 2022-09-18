Представители этих знаков столкнутся с неприятностями в финансовой сфере.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют потерять деньги или и вовсе разориться на следующей неделе – в период с 19 до 25 сентября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, могут столкнуться с неприятностями, которые повлияют на их финансовое положение.

Эти знаки Зодиака рискуют разориться на следующей неделе

Указанный период будет несколько неблагоприятным для Скорпионов. Большой риск потерять деньги, вложив их в сомнительные проекты или сделав необдуманные покупки. Астрологи рекомендуют отложить задуманное на неопределенный срок или же совсем отбросить. Ближе к выходным ситуация начнет меняться в лучшую сторону, у Скорпионов наконец-то появится возможность укрепить свое финансовое положение.

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Неудачной неделя грозит стать для Водолеев, если они станут себя перегружать. Многозадачность может значительно подпортить жизнь представителям данного знака. В указанный период Водолеям лучше всего будет составить четкий план и не выходить за его пределы. В противном случае выполнение задач не только не принесет желаемого результата, а и ухудшит ситуацию. Вероятны потери больших сумм денег. Астрологи советуют не брать займы и кредиты.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить вторую половинку на следующей неделе.

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