Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут финансовые успехи на следующей неделе – в период с 15 до 21 августа.
В список попали Львы, Весы и Козероги.
Лев
В указанный период Львов ожидает невероятный подъем в профессиональной и финансовой жизни. У них начинается новый этап в жизни, который принесет удачу и дополнительный доход. Можно смело начинать новые проекты и планировать будущие покупки.
Весы
Не менее успешными в финансовом плане на следующей неделе будут Весы. Им посчастливится прекрасно проявить себя на работе и в бизнесе. За особую инициативность и тредуспособность им можно рассчитывать и на премии, и на продвижение по карьерной лестнице.
Козерог
У Козерогов на следующей неделе ожидается масса успехов на работе, которые обязательно принесут желаемый результат и доход. Любые траты и вложения в указанный период буду удачными. Звезды советуют не особо себя сдерживать, совершая те или иные покупки.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых скоро встретят вторую половинку.