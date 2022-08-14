В список попали Львы, Весы и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут финансовые успехи на следующей неделе – в период с 15 до 21 августа.

В список попали Львы, Весы и Козероги.

Лев

В указанный период Львов ожидает невероятный подъем в профессиональной и финансовой жизни. У них начинается новый этап в жизни, который принесет удачу и дополнительный доход. Можно смело начинать новые проекты и планировать будущие покупки.

Весы

Не менее успешными в финансовом плане на следующей неделе будут Весы. Им посчастливится прекрасно проявить себя на работе и в бизнесе. За особую инициативность и тредуспособность им можно рассчитывать и на премии, и на продвижение по карьерной лестнице.

Козерог

У Козерогов на следующей неделе ожидается масса успехов на работе, которые обязательно принесут желаемый результат и доход. Любые траты и вложения в указанный период буду удачными. Звезды советуют не особо себя сдерживать, совершая те или иные покупки.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых скоро встретят вторую половинку.

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