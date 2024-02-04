У них возникнут проблемы в отношениях.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут остаться без пары. В их отношениях со второй половинкой произойдет разлад, из-за чего они будут страдать.

Дева

Девы привыкли все брать под свой контроль. Порой таким своим поведением они "душат" партнера, не давая ему свободно дышать. В связи с этим у них неоднократно могли возникать разногласия и выяснения отношений. В этот раз все может закончиться разрывом.

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Астрологи советуют Девам давать волю любимым, потому что в противном случае они останутся без пары навсегда. Вряд ли кто-то сможет долго терпеть такой контроль.

Скорпион

Скорпионы порой бывают очень резкими в общении с родными людьми. Они и сами иногда не замечают, как все портят. Если вы вовремя не осознаете свою ошибку и не попытаетесь ее исправить, то уже в феврале рискуете остаться без любимого человека.

Попробуйте откровенно обо всем поговорить, предотвратить негативные последствия и расставить все точки. Если нужно, обратитесь за помощью к психологу. Если вы не воспользуетесь этим советом, то останетесь у разбитого корыта.

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