Не повезет представителям двух знаков Зодиака.

Тарологи составили гороскоп до конца недели и рассказали, что ближайшие дни принесут немало проблем. Представители двух знаков Зодиака столкнутся со сложностями и рискуют остаться с пустым кошельком. Кому стоит опасаться - читайте ниже.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам проблемы на работе. Начальство будто бы решит "выжать" из вас "все соки". Не обойдется без споров и скандалов. И если вы не сумеете обуздать эмоции, все может закончиться увольнением.

Постарайтесь держать себя в руках, если не готовы расставаться с прежним местом работы. Ну а если же ваше терпение на исходе и вы решительно настроены все менять - действуйте. Будет непросто, но в итоге вас все равно будет ждать успех.

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Водолей

Тарологи предупреждают Водолеев об опасности. Вам могут попытаться обмануть мошенники, не станьте жертвой аферистов. Внимательно следите за своими деньгами и не спешите с ними расставаться из-за "выгодного" предложения от малознакомого человека.

Помимо этого, не стоит давать в долг даже друзьям. В ближайшие дни вам стоит максимально отстраниться от все дел, связанных с финансами. Вы можете совершить немало ошибок, а потому проведите выходные в тишине и спокойствии.

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