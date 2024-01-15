Таких всего двое, по мнению астрологов.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые не спешат выходить замуж или жениться. Они предпочитают быть птицами свободного полета, не обременяя себя ответственностью и обязанностями.

Телец

Тельцы очень ценят свой комфорт. Они не готовы разделить его еще с кем-то, потому что переживают относительно того, что другой человек может нарушить их планы или внести свои коррективы в их привычный образ жизни.

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Поэтому Тельцы чаще всего остаются одинокими. В целом им и не нужен партнер, потому что они все привыкли делать сами - работать, вести быт, развлекаться. Более того, представителям этого знака Зодиака нравится проводить время в одиночестве, они даже путешествуют сами.

Овен

Овны, особенно мужчины, очень долго не могут определиться с женщиной, которую хотят видеть рядом с собой. Точнее, у них много женщин в течении жизни, но ни одна из них не подходит для брака. Чаще всего Овны просто заводят кратковременные интрижки, не более того.

Однако у них все же есть шанс попасться в брачный капкан. Они должны встретить человека, с которым испытают очень сильные эмоции. Но так происходит крайне редко, потому что Овнам сложно влюбляться.

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