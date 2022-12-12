Рожденные под этими знаками люди рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых начинается "черная полоса" на текущей неделе – в период с 12 до 18 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют испортить себе жизнь.

Знаки Зодиака, у которых начинается "черная полоса"

Помнить об информационной гигиене и обязательно фильтровать входящую информацию в указанный период нужно Овнам. Жизнь может достаточно быстро превратиться в тотальный кошмар, если представители этого знака будут верить всем на слово.

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Нелегко на этой неделе придется Водолеям. Им нужно постараться преодолеть все плохое и сфокусироваться на позитиве. Иначе их то и дело будет одолевать внутреннее беспокойство, что скажется не только на настроении, но и на качестве жизни в целом.

Найти баланс между работой и отдыхом в обязательном порядке нужно Рыбам на текущей неделе. В противном случае они потеряют продуктивность и наживут себе немало проблем на работе. Астрологи рекомендуют Рыбам не бездействовать, но и не сильно себя изматывать.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами на текущей неделе.

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