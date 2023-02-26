По ее словам, сейчас россияне поставили на паузу наземное наступление.

Прозвучало предположение одного из известных политологов, что следующие десятилетие человечество ждут изнурительные войны с жертвами. Поэтому в эфире PeopleLife экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская ответила на вопрос, возможна ли 10-летняя война:

"Я не придерживаюсь этого мнения... Возможно, так будет в отдельно взятой стране - России. Да, это я поддержу. Но не о мировом хаосе".

Также таролог рассказала, ждет ли украинцев обстрел в ближайшее время со стороны оккупантов. Ведь все ожидали массированных атак 23-24 февраля, но их так и не произошло.

"Будет. Здесь ожидается стратегический удар, возможно, 26 февраля", — говорит Хомутовская. Кроме того, по ее словам, россияне поставили на паузу наземное наступление, опасности близ границ она не увидела.

Ранее экстрасенс Каин Крамер оценил вероятность начала Третьей мировой войны. Он назвал это "влажной мечтой" президента РФ Владимира Путина.

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