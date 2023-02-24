Он сделал расклад по картам Таро и спросил, насколько вероятна Третья мировая война.

Экстрасенс Каин Крамер оценил вероятность начала Третьей мировой войны. В интервью YouTube-каналу PeopleLife он назвал это "влажной мечтой" президента РФ Владимира Путина.

"Проиграть в Третьей мировой на столь зазорно, как проиграть в войне стране, которая в десятки раз меньше РФ", — объяснил желание главы государства-агрессора астрологический эксперт.

Если мы говорим об участии в войне Америки и Китая, то это очень маловероятно, говорит Крамер. Экстрасенс объяснил это тем, что: например, Китай очень зависим от внешней торговли. И если он решится на агрессию, это для него будет "подобно смерти".

По словам Каина, вышеупомянутые страны точно не будут зачинщиками Третьей мировой войны, между собой - точно. Он сделал расклад по картам Таро и спросил, насколько вероятна такая война. Выпали карты: "любовь" - это означает договорняки, взаимопонимание; "кубок" - выпьем вместе за развитие.

"Атмосфера может и будет накаляться, но в один прекрасный момент все обо всем договорятся, потому что дальше все будет невозможно", — говорит Крамер.

Новая война ждет мир - прогноз астролога Анны Карпеевой

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