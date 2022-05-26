Она говорит, что в сентябре будут переговоры снова.

Известный украинский экстрасенс Рубина Цыбульская дала прогноз на осень для Украины в 2022 году.

Своими предсказаниями она поделилась на YouTube-канале.

Сентябрь - тяжелый и напряженный месяц

"Император, управляющий страной, снова стоит на страже народа и защиты территорий. Враг снова строит план свержения императора, за которым стоит серьезная и крепкая защита", - объясняет она смысл карт.

По информации экстрасенса, самая главная поддержка нашего президента находится внутри страны.

Также Цыбульская говорит, что в сентябре будут переговоры снова. Будут приниматься новые законы, ожидается подписание важных документов.

"Пойдет волна огня и разрушений. Сентябрь - тяжелый и напряженный месяц для правителя Украины", - прогнозирует экстрасенс.

Октябрь - многое достигнуто

Не менее сложным будет октябрь. В этот месяц Рубина предрекает военные действия и разрушения, борьба за ресурсы и деньги. Возможно предательство среди союзников. Как говорит Цыбульская, возможно заключение тайного соглашения, достижение важных соглашений. Но при этом очень многое достигнуто, и дороги назад нет.

Ноябрь - Украина обновится

Украина окрепнет, произойдет перезагрузка, страна обновится. Где-то, в каких-то городах возможна информационная война.

"Император стоит перед выбором. Но помощь союзников в нужный момент окажется неожиданной и поможет принять важное решение", - говорит экстрасенс.

Ранее экстрасенс Рубина Цыбульская прогнозировала, что в июле 2022 года Украина будет ликовать в связи с потерей власти врагом, а крысы будут убегать с тонущего корабля.

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