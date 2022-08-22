Также Гордеев назвал город, который первым выйдет из оккупации.

Экстрасенс Макс Гордеев уверен, что война в Украине уже закончилась, и Украина одержала победу. Но освободить все оккупированные территории пока не удастся.

Об этом сообщает Главред.

"Некоторые города освободят – да. Некоторые – нет. Вы должны понимать, что вообще энергия войны она уже закончилась, как таковая для некоторых городов. Вы должны понимать, что это – поэтапная ситуация. Это не будет так, что там кто-нибудь придет и скажет: "Все!" Энергетически война закончилась. Сейчас чувствую, что мы выигрываем полностью", - сказал Гордеев.

По словам экстрасенса, первым из оккупациии выйдет Херсон. Но то, что после себя там оставят оккупанты, будет шокировать.

"На самом деле Херсон будет одним из первых деоккупированных городов. И это не может не радовать, потому что энергетически я уже вижу его деоккупированным. И там, конечно, просто… Ужас, который они там оставили и оставят, это будет еще та, как говорится, Буча", - отмечает Гордеев.

Он добавил, что главная цель оккупантов - сломать украинский дух. Именно поэтому они нас запугивают.

Напомним, ранее астролог назвала самые тяжелые даты для украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: