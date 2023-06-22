Они столкнутся с предательством близких людей.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в конце июня столкнутся с жестким предательством, которое пошатнет их веру во что-то хорошее.

Дева

Девы могут узнать об измене любимого человека. Вы слишком доверяли партнеру и порой не замечали очевидных вещей, или не хотели их замечать. Однако в скором времени вам придется снять розовые очки и признать, что ваш любимый человек совсем не такой, каким хочет казаться. Прощать его или нет - дело ваше, однако помните, что если человек один раз пошел на предательство, не исключено, что он сделает это и во второй раз.

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В целом астрологи предсказывают вам хороший период, но немного попозже.

Водолей

В жизни Водолеев может произойти ситуация, которая покажет им, что рядом с ними находятся совсем не те люди. Вам стоит опасаться самых близких друзей, так как именно среди них есть тот человек, который совсем не желает вам только хорошего. Вероятно, он очень вам завидует или за что-то обижается, поэтому поджидает момент, когда воткнуть вам в спину нож.

Вы можете предотвратить эту ситуацию, если посмотрите на свое окружение с более рациональной стороны.

Напомним, у трех знаков Зодиака начинается сложный период.

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