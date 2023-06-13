Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи на любовном фронте.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют испортить отношения с любимыми или разочароваться при поиске второй половинки.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи на любовном фронте.

Этим знакам не повезет в любви очень скоро - кто в списке

Негативный период в личной жизни ждет Скорпионов. Из-за ретроградного движения Сатурна эмоциональный фон может быть напряженным. Представителям данного знака нужно стараться избегать конфликтов с близкими, они могут привести к серьезным последствиям, сильным ссорам и даже окончательным разрывам.

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Неудачи в любви могут настигнуть Козерогов в указанный период. Особенно если им вдруг не посчастливиться начать отношения с ревнивцами. Также им грозят в ближайшие дни застои в отношениях, которые могут вынести на поверхность множество негатива. Чтобы минимизировать последствия, Козерогам лучше всего стараться избегать любых выяснений отношений, не высказывать претензии. Лучше все обдумать и трезво принять то или иное решение.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых способны на самые подлые поступки.

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