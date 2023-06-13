Их стоит опасаться, чтобы не навредить себе.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые ради своей цели пойдут по головам. Они способны сделать подлость, даже глазом не моргнув.

Телец

На первом месте оказался Телец, а все потому, что этот знак Зодиака считает, что ему везде нужно всунуть свой нос. Они лезут даже в те дела, которые их никак не касаются, однако они убеждены в обратном. С ними сложно находить общий язык, так как представители этого зодиакального созвездия все принимают на свой счет, даже если вы и не имели ввиду именно их. Такая мнительность часто играет злую шутку с их окружением. Тельцы делают такие поступки, которые на голову не налазят, чтобы якобы отомстить.

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Дева

Девы, по мнению астрологов, те еще интриганы. Они очень долго могут собирать информацию, а потом использовать ее против вас. Эксперты предупреждают, что Девам нельзя доверять секреты, так как они обязательно их выдадут, прикрыв это якобы шуткой. Такое поведение этого знака Зодиака настораживает окружающих, так как они не знают, в какой момент ждать от них подлости. Поэтому лучше держать язык за зубами.

Весы

Весы могут совершать подлые поступки просто из любопытства. Им интересно наблюдать за тем, как люди на это реагируют. Именно от этого они получают настоящий кайф. О чувствах людей они вовсе не думают, ведь на первом месте у них представление со всеми драматическими составляющими. Будьте осторожны с Весами и не принимайте все близко к сердцу, просто им в жизни не хватает мыльных опер.

Напомним, у двух знаков Зодиака начинается самый прекрасный период.

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