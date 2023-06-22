Вы будете купаться в деньгах.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых июль 2023 года буквально озолотит. Они могут расчитывать на повышение зарплаты и неплохую премию, но для этого придется постараться.

Овен

Овны могут закончить работу над каким-то очень важным проектом, от которого зависет их будущее. Если вы все сделаете в лучше виде, то руководство обязательно обратит на вас внимание и оценит ваши достижения. Поэтому уже совсем скоро вы можете получить не только надбавку к зарплате, но и новую должность, на которой сможете развиваться дальше и дальше.

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Кроме того, значительно улучшится ваше финансовое положение. Звезды располагают к тому, чтобы вы наконец зажили так, как давно мечтали.

Козерог

На Козерогов может неожиданно свалиться огромная сумма денег. Скорее всего, вы узнаете о том, что являетесь одним из претендентов на чье-то наследство. Астрологи говорят, что может быть и такое, что ваш близкий человек захочет сделать вам роскошный подарок - машину, квартиру или драгоценности. С благодарностью принимайте все это и потратьте деньги на то, в чем нуждаетесь больше всего.

Не забывайте и об отдаче. Если люди делают вам приятно, то сделайте им тоже какой-то сюрприз.

Напомним, у трех знаков Зодиака начинается сложный период.

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