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Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых июль будет плачевным на любовном фронте. У них появяться проблемы в отношениях со второй половинкой, которые могут закончиться расставанием.

Близнецы

Это уже не первый месяц, который сулит Близнецам расставание. В личной жизни у них затяжная "черная" полоса. Она продолжиться до тех пор, пока они не начнут ценить и любить себя. Как только вы поймете, что не стоит держаться за то, что причиняет вам боль, вам станет легче.

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Вы сможете освободиться и начать новую жизнь с прекрасными моментами. Подумайте о том, чтобы наконец-то расставить все точки над "і". Если же вы продолжите морально насиловать и себя, и партнера, то все может закончиться очень плачевно.

Рак

Рак - это знак Зодиака, который хочет постоянно находиться рядом с партнером. Однако многим людям нужно личное пространство, а вот Раки пытаются в него влезть. В итоге у них часто возникают разногласия со вторыми половинками, потому что те не чувствуют себя свободными.

Отношения с вами можно сравнить с клеткой, из которой заключенный не может выйти. Если вы продолжите "держать в кулаке" партнера, то он просто сбежит от вас. Лучше поговорите по душам, расскажите о своих чувствах, выслушайте второго человека и решите, как вам быть дальше.

Напомним, два знака Зодиака вскоре окажутся в эпицентре скандала.

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