Им не избежать выяснения отношений.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые могут попасть в серьезный скандал. Эксперты предупреждают, что кто-то может отделаться легким испугом, а кому-то придется решать проблемы.

Скорпион

У вас очень взрывной характер, поэтому вы можете начать спор из-за любой мелочи. Но главная проблема в том, что чаще всего вы не готовы услышать мнение другого человека. Вы зациклены только на своей правоте. Именно из-за этого вы можете очень серьезно пострадать. Мелкий спор может усугубиться до масштаба вселенской катастрофы. Может быть такое, что ситуация зайдет настолько далеко, что может не обойтись и без рукоприкладства. Астрологи предупреждают, что вы можете всего этого избежать, если будете держать язык за зубами.

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Близнецы

Близнецам придется очень несладко в семейных отношениях. Вероятно, последнее время вас что-то тревожит, поэтому вы можете сорваться на своей второй половинке. У вас состоится машстабный скандал, который, к сожалению, может закончиться расставанием. Чтобы избежать этого, вам стоит остыть, выдохнуть и только потом поднимать какую-то тему. Астрологи советуют вам прислушиваться к мнению и чувствам другого человека. Так вы не только спасете свои отношения, но и наладите их.

Напомним, для каких знаков Зодиака июль станет самым лучшим месяцем.

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