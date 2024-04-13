Этим знакам не повезет в ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые на этих выходных могут столкнуться с рядом проблем. Им придется несладко, поэтому стоит взять себя в руки и научиться преодолевать препятствия.

Телец

У Тельцов могут возникнуть проблемы в общении с коллегами. Очень часто вы пытаетесь кому-то навязать свою точку зрения, совсем не осознавая то, что кто-то тоже может быть прав. Пока вы не научитесь спокойно договариваться с людьми, быть к ним добрее и лояльнее, у вас постоянно будут возникать неприятности. Более того, своим поведением вы наживаете себе врагов. Рано или поздно они всадят вам нож в спину. Но виноваты в этом будете только вы сами.

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Близнецы

Близнецы могут получить серьезную травму. Вам стоит быть осторожными во время езды за рулем. Смотрите по сторонам. Также будьте аккуратны во время прогулок, потому что можете оступиться и пораниться.

Кроме того, на вас могут охотиться мошенники. Никому не сообщайте свои личные данные. Если доверитесь незнакомым людям, то рискуете остаться без гроша.

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