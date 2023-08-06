Рожденные под этими знаками люди могут разориться.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых очень сильно рискуют остаться ни с чем из-за финансовых проблем на следующей неделе - в период с 7 до 13 августа.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди могут разориться, если не постараются избежать неприятностей.

Эти знаки Зодиака скоро обеднеют - кому не повезет

Напряженной следующая неделя может оказаться для Раков. Их поникшее настроение и неуверенность в себе будут провоцировать мелкие неудачи в делах, которые при накоплении повлекут за собой тяжелые последствия. Астрологи советуют составить четкий план и шаг за шагом разгребать свои завалы, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Помочь в концентрации смогут физические упражнения и общение с близкими.

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Финансовые неудачи грозят в указанный период Водолеям. Они рискуют настроить против себя окружающих и тем самым перекрыть важные потоки, необходимые для получения прибыли. Астрологи рекомендуют представителям данного знака постараться максимально мотивировать себя, настраиваясь на успех, а не агрессировать и постоянно себя ругать за промахи.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут сорвать большой куш до 13 августа.

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