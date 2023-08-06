Рожденные под этими знаками люди будут успешнее остальных.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут сорвать большой куш на следующей неделе - в период с 7 до 13 августа. Кому-то придется постараться, другим - деньги сами будут идти в руки.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди будут успешнее остальных.

Эти знаки Зодиака скоро "озолотятся" - кому повезет

Рассчитывать на прибыльную неделю могут Тельцы. У них начинается благоприятный период, особенно для запуска новых идей, а также формирования планов на будущее. Астрологи советуют при расстановке приоритетов обязательно оглядываться на уроки прошлого, чтобы не допускать новых похожих ошибок.

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Среди претендентов на премии и дополнительные выплаты в указанный период смогут оказаться Весы. Представители данного знака будут весьма удачными всю следующую неделю. Их ждет повышение уровня энергии и улучшение эмоционального состояния, что позволит им уверенно продвигаться к целям и успешно выполнять поставленные задачи.

Высоко продуктивными при выполнении творческих и интеллектуальных задач будут Козероги. У них получится увеличить доходы, привлекая новые источники. Единственное условие для этого - нужно побороть лень. Хорошее настроение и усердие - залог их успеха.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс изменить жизнь к лучшему на следующей неделе.

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